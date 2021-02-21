كورونا في 24 ساعة| 600 حالة جديدة وموقف الطلاب المصابين من آداء الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 405 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137294 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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