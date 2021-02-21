شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول محطة حرارية لتوليد الكهرباء بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن محطة كهرباء الهنادي الحرارية بمحافظة الأقصر، والتى تعتبر أول المحطات الحرارية الجارى إنشاؤها بتكلفة 3 مليارات و200 مليون جنيه.

وفيما يلي كل المعلومات الخاصة بمحطة الهنادى الحرارية :

1- تبلغ تكلفة إنشاء المحطة ما يقرب من 3.2 مليار دوالار.

2-تصل إجمالى قدرات المحطة إلى 2250 ميجاوات.

3-المحطة مجهزة بقدرة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلوفولت.

4- تعد أول محطة توليد كهرباء حرارية بالصعيد.

5-جارى الانتهاء من دراسة تقييم الاثر البيئى الذى يقوم عليه الزراعة والهواء والمكان والتربة واألجسام والحشرات والنباتات وغيرها من الطبيعة البيئية على هذه األرض لطبيعة مالئمة المكان للمشروع.

6-تم البدء فى أعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها.

7-سيتم البدء خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى أحد أكبر المشروعات القومية العمالقة فى قطاع الكهرباء.

8-تهدف هذه المحطة لخدمة أبناء جنوب الصعيد .