شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: أمي توفيت قبل أن تشاهد شهرتي.. و«عمري ما زعلت أو قلت أنا عاوز ولد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه كان مرتبطا بوالدته رغم شدتها، موضحا خلال حلوله ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة: «كانت دائما تدعيلى على طول، بس للأسف توفيت ولم تشاهدني وأنا مشهور».

وأضاف عبدالله: «السوشيال ميديا عالم جديد وله ما له وعليه ما عليه ولكنه أصبح موجود وقائم، وتعرفت على أشخاص كثيرين من السوشيال ميديا ومنهم أدباء وشعراء ومثقفين».

وتابع: «لدي 2.5 مليون متابع على تويتر، وأول من أطلق عليا لقب عم صلاح كان شعبان عبدالرحيم في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، والفنان عمرو يوسف أنشأ حسابا خاصا بي على فيسبوك، ولي تغريداتي على تويتر عن النجم محمد صلاح لأنه مثل وقدوة للشباب».

وأشارت دنيا صلاح عبدالله إلى أن نقطة ضعف والدها هي وشقيقتيها، مضيفة: «من الأشياء اللى كسرت والدي وفاة إخواته، ودخلت عليه مرة ووجدته يبكي حزنا عليهم».

وأجهش عبدالله بالبكاء عندما تذكر شقيقه سمير، موضحا: «أخي سمير هو الوحيد الذي دعا له إن ربنا يرحمه ويتوفاه من شدة مرضه».

وتابع عبدالله: «البنات عندى بالدنيا ورزقهم واسع وعمري ما زعلت أو قلت أنا عاوز ولد».