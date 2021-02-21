شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء تصريحه.. نقيب الإعلاميين يكشف شروط عودة تامر أمين مرة أخرى للشاشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، لأن إلغاء التصريح ليس له توقيت دائم أو توقيت معين، مضيفا: «سيظل تامر أمين لن يزاول مهنة الإعلام حتي يقدم على تصريح آخر لنقابة الاعلاميين، ثم تنظر النقابة في الطلب وهل من الممكن أن يمارس المهنة أم لا».

وأوضح سعدة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن من حق تامر أن يقدم على تصريح لممارسة مهنة الإعلام، ثم يأتي دور النقابة وشأنها في هذا الطلب، لأن المادة 12 من قانون النقابة، تنص على إنشاء سجل خاص بالتصاريح لمن لا تنطبق عليهم شروط القيد، وقالت نفس المادة في الفقرة الأخيرة إن اللائحة الداخلية للنقابة هي التي تحدد حالات إلغاء التصاريح.

وأضاف سعدة: «تامر أمين من حقه أن يقدم على تصريح ممارسة المهنة في أي وقت، والنقابة هي التي تري هل يحصل على تصريح أم لا، ومن الممكن أن ترى النقابة أنه يجب أن يحصل على دورات تدربية قبل حصوله على التصريح»، مؤكدا: «ليس من حق تامر أمين الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة، لأن النقابة لا تصدر إلا تصريح واحد فقط، إما مزاولة المهنة أم لا وليس هناك درجات في التصريح».

وشدد نقيب الإعلاميين على أن اعتذار تامر أمين عبر الفيديوهات التي قدمها، لا تعني إلغاء العقوبة عنه.

وقالت النقابة في بيان، مساء السبت: «بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».

وتابع: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».