تفاصيل إنشاء أول وحدات الجيل الثالث للخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تفاصيل إنشاء أول وحدات للرعاية الصحية والتشخيصية والعلاجية التى تتمتع بمميزات منشآت الجيل الثالث المتطورة عالميا فى تقديم الخدمة للمنتفعين بأعلى معايير للجودة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية من وحدات الجيل الثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلاً عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الوحدات مزودة بماكينات تقييم الخدمات التى يحصل عليها المريض مع تمكينة من الحجز المسبق مع الطبيب المختص بحسب رغبته.