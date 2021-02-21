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تعرف على جدول امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ومدة الإجابة عن الأسئلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

 

ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.

 

ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

 

ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.

 

ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.

 

ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

 

ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

 

ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.

 

ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.

 

ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.

 

ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.

 

ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

 

ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.

 

ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.

 

ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.

 

ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

 

ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.

 

ـ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان.

 

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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