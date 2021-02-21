شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ومدة الإجابة عن الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات. ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى. ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت. ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء. ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة. ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة. ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا. ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة. ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة. ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية. ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة. ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة. ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء. ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة. ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء. ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة. ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة. ـ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان. ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.