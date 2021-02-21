شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية سارة ذات الـ"7سنوات" التى يدعمها الهضبة.. فقدان البصر لم يمنعها من التميز بالعزف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتخيل أحد من معجزات الله أن طفلة صغيرة تعزف بدون نوته، ويصل صيتها ليس فقط بمحافظة الإسكندرية بمكان سكنها، بل يثني عليها ويشكرها المطرب عمرو دياب.

تقول الطفلة سارة، خلال كاميرا ”الخليج 365” بأنها سعيدة بثناء وشكر الهضبة، وذلك من خلال سماعة طربها علي آلة الأورج عندما تفاعل النجم عمرو دياب مع الطفلة سارة عازفة الأورج التي تعاني من إعاقة بصرية، حيث أعاد نشر رسالة موجهة منها إليه كتبت بطريقة برايل، لتشكره على إعادة نشر مطقع فيديو لها وهي تعزف إحدى أغنياته ووصف دياب الرسالة بأجمل شكر وصل إليه في حياته.

فكل من يستمع لعزفهما يطيح بخياله إلى عالم آخر، تتمعنان في اختيار الموسيقي التي أبدعتا فيها، ويزداد التصفيق شيئا فشيئا.

كما حصلت سارة، على العديد من الأوسمة فهي نالت المركز الأول في مسابقات عديدة على مستوى الجمهورية.

في السياق نفسه حرص الهضبة عمرو دياب على دعم الطفلة الموهوبة "سارة" عازفة بيانو من ذوى الإعاقة البصرية، عندما عزفت موسيقى أغنية خلينا ننبسط "يا أنا يا لأ"، التى غناها الهضبة فى ألبومه الأخير الذى طرحه مؤخرا، ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، فيديو للطفلة خلال العزف، معلقا عليه: "برافو يا سارة يا حبيبتى".