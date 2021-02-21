شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 عامًا.. يوم أن احترقت «فرحة العيد» في قطر الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح 20 فبراير 2002، كان القطار رقم «‏832‏» متوجّه من القاهرة إلى أسوان‏، اندلعت النيران في إحدى عرباته في الثانية من صباح اليوم،‏ عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد.

دخان كثيف ينبعث من العربة الأخيرة للقطار‏،‏ ثم اندلعت النيران بها، وامتدت بسرعة إلى بقية عربات القطار‏،‏ والتي كانت مكدسة بالركاب المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى، مع ذويهم في صعيد مصر.

كسر بعض الركاب النوافذ الزجاجية‏‏، وألقوا بأنفسهم خارج القطار‏،‏ ما تسبب في مقتل الكثيرين منهم وغرق البعض في ترعة الإبراهيمية‏،‏ وقام قائد القطار بفصل العربات السبع الأمامية عن العربات المحترقة‏،‏ وأخطر الجهات المعنية بالحادث‏، ثم واصل رحلته خشية توقفه وحدوث كارثة جديدة.

قال الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، عقب زيارته مستشفى العياط المركزي، للاطمئنان على المصابين، إن الحريق اشتعل بعربات القطار بسبب انفجار موقد بوتاجاز في بوفيه إحدى العربات بالقطار‏،‏ وامتدت النيران إلى باقي العربات‏.‏

وأضاف أنه خلال نصف ساعة من الحادث، انتقلت جميع فرق الإنقاذ‏،‏ وعلى رأسها ‏45‏ طبيبًا، من وزارة الصحة‏،‏ وأضاف أن الحكومة بكامل أجهزتها، انتقلت إلى موقع الحادث‏،‏ ومنها ‏90‏ سيارة إسعاف مجهزة‏ و‏60‏ سيارة إطفاء‏،‏ ورجال هيئة السكة الحديد وقيادات الشرطة والمحليات والصحة والشئون الاجتماعية.

تعد حادثة قطار الصعيد، التي راح ضحيتها أكثر من 361 مواطنًا، الأسوأ في تاريخ السكك الحديدية المصرية، أي منذ أكثر من 150 عامًا.

27 إبريل 2002، بدأت القاهرة محاكمة 11 مسؤولاً بهيئة السكك الحديدية في مصر، باتهامات الإهمال ما تسبب في حدوث أسوأ حادث قطار مصري أودى بحياة 361 شخصًا.

أدت الكارثة إلى استقالة وزير النقل، وقتها إبراهيم الدميري، كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين في القضية، من جميع التهم الموجهة إليهم، وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام، رافعها مختار على مهدي، بمصاريفها. وهم:

على محمد على عامر (47 عامًا) مهندس ميكانيكي بورش أبي غاطس- محمد أحمد إبراهيم متولي (57 سنة) ملاحظ وردية بورش أبي غاطس- ممدوح حسن عبدالرحيم (53 سنة) رئيس القطار- فتحي راشد شحاته زيد (49 سنة) مشرف- شعبان فولي سالم عبدالعاطي (48 سنة) مشرف- محمد محمود بلال عبدالله (52 سنة) مشرف- جمعة محمد على حسانين (48 سنة) مشرف- أحمد يوسف إبراهيم على (45 سنة) مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبوغاطس- أمين محفوظ عفيفي محمد (59 سنة) رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبي غاطس- محمود محمد إبراهيم الطويل (57 سنة) أسطى الطفايات بورش أبى غاطس- صابر إبراهيم عبدالرازق حبيب (43 سنة) مسؤول الطفايات. جدير بالذكر أن الحكم صدر وتلي علنًا بجلسة 29 سبتمبر لعام 2002.

وكانت النيابة العامة، اتهمت المذكورين بأنهم في يومي 19 و20 فبراير لعام 2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتهم التالية: تسببوا بخطئهم في وفاة 361 شخصاً من ركاب القطار، وإصابة 66 من ركاب القطار نفسه، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم.

ولأول مرة أيضا في تاريخ المحاكم، تنتقل هيئة المحكمة التي تحاكم المتهمين برئاسة القاضى الراحل المستشار سعد عبدالواحد، لمعاينة القطار المحترق، والذى استقرت عرباته المتفحمة بمنطقة العياط لتشاهد المحكمة على مرأى ومسمع من جميع أعضائها حجم الحريق كى تتمكن من تكوين عقيدتها قبل النطق بالحكم، والذى صدر بعد 7 أشهر من نظر القضية، وقضى ببراءة جميع المتهمين لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطهم في الحادث.