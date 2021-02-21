شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يناقش موقف 830 مشروعا بـ25 مليار جنيه في اجتماعه بمديري المديريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، اجتماعاً مع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

واستعرض المحافظ مع الحاضرين نسب تنفيذ مشروعات المديريات والبالغ عددها ٨٣٠ مشروع بإجمالي ٢٤ مليار و٨٩٦ مليون جنيه، حيث تم مناقشة الموقف الحالي بمستشفيات (بشبيش، حميات المحلة وصدر بسيون)، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات المجزر الآلي بشبشير الحصة وتأهيل وتبطين الترع،وكذلك تم استعراض موقف مشروعات مديريات (التربية والتعليم،الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين ،الطب البيطري وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات) .

وناقش المحافظ موقف المشروعات المتعثرة وآليات تفعيلها والانتهاء منها في أسرع وقت، وخلال الاجتماع تم التوجيه بدراسة إمكانية إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، تبرع الأهالي بقطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإحدى قرى زفتى وخطط رد الشيء لأصله بالمحلة وطنطا.

كما استعرض المحافظ موقف مشروعات الرصف ضمن أربع خطط هي (رد الشيء لأصله، الإضافية، الاستثمارية وتطوير العشوائيات)، حيث وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف، مشدداً على الالتزام باستلام كافة الطرق في مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.

.