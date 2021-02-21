شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: نقل سوق السيارات من الحي العاشر إلى أول طريق السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سوق السيارات الموجودة في الحي العاشر، جار نقله إلى أول طرق العين السخنة، ويكون على أعلى مستوى.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السوق الجديدة للسيارات سيتم إقامتها على مساحة كبيرة للغاية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم العمل للانتهاء من سوق الجديدة للسيارات في بداية طريق العين السخنة.