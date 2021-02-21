شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية لـ«تامر أمين»: «قطع لسان من يتطاول على سيدة صعيدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد عدد من أعضاء مجلس النواب على إساءة الإعلامي تامر أمين بسيونى في حق فتيات الصعيد.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لن ندفن رأسنا في التراب، وهناك هجرة من الريف للمدن للبحث عن فرصة عمل أفضل، ولن يتحرك الشخص إلا إذا ضمن حياة وخدمات أفضل، ومنفذ جديد لتحسين دخله».

من جانبه، قال النائب أسامة الهواري، إن هناك غضبًا شديدًا واستياء في قنا من تطاول تامر أمين على الصعايدة، موضحًا: «من يتكلم على الصعيد يجب عليه وضع مرآة أمام عينه ليعرف عمن يتحدث.. الصعيد أنار الدنيا بالثقافة والعلم».

من ناحية أخرى، أكدت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب: «أطفالنا وستاتنا رجالة ونرفض أي إساءة لسيدات الصعيد»، موضحة: «السيدة في الصعيد راجل في منزلها و100 راجل بره منزلها.. وقطع لسان كل من يتطاول على سيدة صعيدية».