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جو غائم وأمطار.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة وجميع المحافظات

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جو غائم وأمطار.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة وجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن حالة طقس اليوم الاحد قد يشهد أمطار خفيفة الى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وأن الطقس غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية بينما يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحد 21 فبراير 2021

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- درجات الحرارة اليوم الاحد

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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