شكرا لقرائتكم خبر عن «محامين الأقصر»: إعداد مذكرة قانونية لتحريك دعوى جنائية ضد تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين بالأقصر، أنها لا تقبل بأي تجاوزات ضد أي فصيل من الشعب المصري، ودائما ما تعمل من أجل وحدته وإستقراره ومواجهة أي تصرف من شأنه يزعزع استقراره ووحدته وتضامنه، وذلك انطلاقا من دورها التاريخي.

وقال أشرف عدنان زارع، عضو مجلس النقابة، إنه جاري إعداد الأحراز المتعلقة بتصريحات الإعلامي تامر أمين وإعداد مذكرة قانونية، لتقديمها للنيابة العامة من أجل تحريك الدعوى الجنائية ضد المذكور لما بدر منه من إساءة فى حق سيدات وفتيات الصعيد.

واعتبر مجلس النقابة أن مثل هذه التصريحات تسئ للشعب المصرى بكل أطيافه، وأن الصعيد دائما ما يقف خلف دولته وقيادته فى كل الاستحقاقات والفعاليات ويظهر فيها معدن المجتمع الصعيدى الداعم، وا مثل هذه التصريحات تعمل على تفتيت وحدة الصف التى نرفضها جميعا.