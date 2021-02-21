شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقاري: إنهاء التصالح في مخالفات البناء شرط رفع دعوى صحة ونفاذ العقد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالعاطي، وكيل الإدارة العامة والبحوث القانونية في الشهر العقاري، إن إنهاء التصالح في مخالفات البناء شرط رفع دعوى صحة ونفاذ عقد تسجيل الوحدات السكنية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من يمتلك عقد بيع، والبائع لم يتم إجراءات التسجيل عليه أن يتقدم لمكتب الشهر العقاري، حتى يوثق ذلك العقد، ويتم إشهاره مؤقتًا حال فاتت مدة الاعتراض على الحكم.

وتابع: «لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع عبر التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار حال عدم تسجيله».

وأشار عبدالعاطي إلى أنه في البداية يجب الحصول على التصالح في مخالفات البناء، ثم يتوجه الشخص بعد حصوله على صحة ونفاذ عقد البيع لتسجيله في الشهر العقاري.