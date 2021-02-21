شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بإزالة كوبري السيدة عائشة: «ده كوبري الموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، بإزالة كوبري السيدة عائشة، موضحًا أن هذا الكوبري مصمم بشكل خاطئ، ويشهد كارثة يوميا منذ الثمانينيات، حتى أطلق عليه كوبري الموت، وتسقط السيارات من أعلاه وتتسبب في وفيات وتحطيم مركبات.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسؤولا أوضح له أن الكوبري مصمم خطأ، ما أدى للحوادث المتكررة التي يشهدها الكوبري.

وأردف بأن سوق الجمعة يوجد أسفل كوبري السيدة عائشة، وأن وجود السوق غير مهم في هذه المنطقة التي تشهد تطويرًا ولابد من نقله.

واختتم: «هذه السوق مشكلة كبيرة في ظل أزمة كورونا، والقليل من رواد السوق يلتزمون بارتداء الكمامات التي تشهد بيع كل شيء».