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أحمد موسى يطالب بإزالة كوبري السيدة عائشة: «ده كوبري الموت»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، بإزالة كوبري السيدة عائشة، موضحًا أن هذا الكوبري مصمم بشكل خاطئ، ويشهد كارثة يوميا منذ الثمانينيات، حتى أطلق عليه كوبري الموت، وتسقط السيارات من أعلاه وتتسبب في وفيات وتحطيم مركبات.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسؤولا أوضح له أن الكوبري مصمم خطأ، ما أدى للحوادث المتكررة التي يشهدها الكوبري.

وأردف بأن سوق الجمعة يوجد أسفل كوبري السيدة عائشة، وأن وجود السوق غير مهم في هذه المنطقة التي تشهد تطويرًا ولابد من نقله.

واختتم: «هذه السوق مشكلة كبيرة في ظل أزمة ، والقليل من رواد السوق يلتزمون بارتداء الكمامات التي تشهد بيع كل شيء».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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