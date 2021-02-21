شكرا لقرائتكم خبر عن «قالوا للإرهابي احلف».. عبدالله الشريف يستعين بـ«داعشي» لتشويه «السرب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد الباز، عن سقطة وقع فيها الإرهابي الهارب عبدالله الشريف، أثناء محاولته توجيه ضربة استباقية لفيلم "السرب" الذي يجسد ملحمة الثأر للشهداء المصريين بليبيا.

وأوضح الباز، في برنامجه آخر النهار على فضائية النهار، أن الإرهابي عبدالله الشريف حاول ان يشوه هذا العمل الملحمي الذي يجسد بطولة المصريين في الثأر لشهدائهم، موضحا أنه استضاف شخص يدعى جوهر علي، ليدلي بشهادته حول الضربات الجوية المصرية التي استهدفت معاقل «داعش» في مدينة درنة، وقدمه على أنه احد المواطنين الليبيين المتبقيين من هذه الواقعة، والذي أكد بدوره ان القوات الجوية المصرية استهدفت مدنيين في درنة وقتلتهم دون وجه حق.

وواصل أنه بالبحث عن جوهر علي، تبين أنه من مواليد عام 1995 من مدينة درنة ويتبع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أحد إعلاميي مجلس شورى مجاهدي درنة، ويعمل مراسلا لقناة النبأ وهي إصدار من إصدارات «داعش».

واستكمل: "هذا الجوهر ظهر في صورة التقطها عناصر داعش وهم ينفذون هجوما إرهابيا على حي آل الحرير في درنة عام 2015".

واستطرد أن الإرهابي عبدالله الشريف استعان بإرهابي آخر لتشويه ملحمة وطنية مصرية نفذتها القوات الجوية المصرية للثأر للشهداء، «على طريقة قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج».