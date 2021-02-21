«قالوا للإرهابي احلف».. عبدالله الشريف يستعين بـ«داعشي» لتشويه «السرب» (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «قالوا للإرهابي احلف».. عبدالله الشريف يستعين بـ«داعشي» لتشويه «السرب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف محمد الباز، عن سقطة وقع فيها الإرهابي الهارب عبدالله الشريف، أثناء محاولته توجيه ضربة استباقية لفيلم "السرب" الذي يجسد ملحمة الثأر للشهداء المصريين بليبيا.
وأوضح الباز، في برنامجه آخر النهار على فضائية النهار، أن الإرهابي عبدالله الشريف حاول ان يشوه هذا العمل الملحمي الذي يجسد بطولة المصريين في الثأر لشهدائهم، موضحا أنه استضاف شخص يدعى جوهر علي، ليدلي بشهادته حول الضربات الجوية المصرية التي استهدفت معاقل «داعش» في مدينة درنة، وقدمه على أنه احد المواطنين الليبيين المتبقيين من هذه الواقعة، والذي أكد بدوره ان القوات الجوية المصرية استهدفت مدنيين في درنة وقتلتهم دون وجه حق.
وواصل أنه بالبحث عن جوهر علي، تبين أنه من مواليد عام 1995 من مدينة درنة ويتبع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أحد إعلاميي مجلس شورى مجاهدي درنة، ويعمل مراسلا لقناة النبأ وهي إصدار من إصدارات «داعش».
واستكمل: "هذا الجوهر ظهر في صورة التقطها عناصر داعش وهم ينفذون هجوما إرهابيا على حي آل الحرير في درنة عام 2015".
واستطرد أن الإرهابي عبدالله الشريف استعان بإرهابي آخر لتشويه ملحمة وطنية مصرية نفذتها القوات الجوية المصرية للثأر للشهداء، «على طريقة قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج».
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