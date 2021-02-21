شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار بسبب «السودان الموسمي».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الاثنين المقبل حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام حيث تتراوح من 19-20 درجة على القاهرة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض المناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، منوهة بأن الأمطار تكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وسيتم إصدار بيان رسمي غدًا بأماكن سقوط الأمطار وشدتها، مع نشاط رياح ولكنها أقل في سرعته من الموجة السابقة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوي يؤثر علينا خلال تلك الفترة وهو منخفض السودان الموسمي وهو يختلف عن منخفض الموجة السابقة القادمة من قبرص، لافتة إلى أن اختلاف المنخفضات يؤدي لاختلاف الحالة، مشيرة إلى أن الموجة المقبلة عبارة عن نشاط للرياح وأمطار ولن نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.