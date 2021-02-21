شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه قنا»: ضعف المياه بقرية جراجوس غدا بسبب غسيل خزانات المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن ضعف المياه عن مجلس قروي جراجوس بمركز قوص غدا الاحد من الساعة 8 صباحا حتي 4 عصرا.

وأشارت الشركة، خلال بيان صحفي السبت، إلى أنه سيتم عمل غسيل لخزانات المحطة وعمل الصيانة السنوية، في إطار الخطة الدورية التي تقوم بها محطات المياه لضمان جودة المياه المنتجة.

وأهابت الشركة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.