شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى «4 مئوية».. طقس سيء وانخفاض درجات الحرارة بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة المنصورة وعدد من مدن وقرى محافظة الدقهلية، مساء السبت، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة مع رياح شديدة باردة تزيد من الشعور بالبرد.

وسجلت درجات الحرارة 7 درجات مئوية وتتوقع الأرصاد استمرار الإنخفاض حتى تصل إلى 4 درجات في الساعة الثالثة صباحا، وهى ذروة الانخفاض لتعود وترفع بنسبة بسيطة.

وسجلت درجة حرارة الجو في العاشرة مساء 8 درجات مئوية وفي الحادية عشر 7 درجات مئوية وتنخفض في الثانية عشر وحتى الثانية صباحا إلى 6 درجات لتصل ذروة الانخفاض في الثالثة صباحا لتصل إلى 4 درجات مئوية، ثم ترتفع في الرابعة والخامسة صباحا إلى 5 درجات مئوية، ثم إلى 6 درجات مئوية في السادسة صباحا و7 درجات مئوية في السابعة صباحا.

ويصاحب انخفاض درجات رياح شمالية شرقية بسرعة 7 كم في الساعة.