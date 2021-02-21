شكرا لقرائتكم خبر عن شكرًا للرئيس السيسي.. تفاصيل رحلة كامل الوزير ومصطفى بكري بالقطار (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب مصطفى بكري عن صورة جمعته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، في رحلة بالقطار.

وقال النائب، على صفحته الرسمية على «فيس بوك» تعليقًا على الصورة: «اليوم شرفت بمرافقة وزير النقل، المهندس كامل الوزير، إلى ديروط، لمتابعة إنجاز محور ديروط و12 عملا صناعيا آخر».

وأضاف بكري: «ذهبنا في الثامنة صباحًا وعدنا إلى القاهرة في التاسعة مساء.. عمل مبهر وأداء متقن، ومتابعة ميدانية مستمرة من الوزير، الذي رافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.. شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي».

النائب مصطفى بكري برفقة وزير النقل كامل الوزير