شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا وسط إجراءات احترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الأب بولس ساتي الفادي، الأقدس المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك بمصر بالقداس الإلهي، مساء السبت، بمناسبة عيد القديسين فرانشيسكو وجاسنتا، وعاونه بالقداس الأب مايكل سليم الفرنسسكاني.

وأقيم الاحتفال بإقامة صلاة القداس الالهى في كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، بمشاركة الاباء، وسط اجراءات احترازية مشددة.

الجدير بالذكر أن التماثيل في الصور تم إرسالها من مزار العذراء سيدة فاتيما في البرتغال.

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)

الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا (صور)