شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة 3 محطات صرف صحي لخدمة القرى المشاركة في «المشروع الرئاسي» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاين إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، بجنوب الاقصر 3 محطات رفع صرف صحي لخدمة عدد من القرى والنجوع المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كربمة»، بقرى حاجر العضايمة وحاجر كومير وجزيرة راجح التابعين لمجلس قروي كومير.

وأوضح نصير أنه تم رفع الإحداثيات لعدد من المواقع بقرية توماس وعافية بمعرفة مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان والتي تشمل، مراكز شباب وجمعية زراعية، ونقطة أسعاف ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وشئون إجتماعية سجل مدني وشهر عقاري.

وأضاف أن ذلك بهدف لإنهاء جميع الاجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان.