شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة 3 محطات صرف صحي لخدمة القرى المشاركة في «المشروع الرئاسي» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاين إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، بجنوب الاقصر 3 محطات رفع صرف صحي لخدمة عدد من القرى والنجوع المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كربمة»، بقرى حاجر العضايمة وحاجر كومير وجزيرة راجح التابعين لمجلس قروي كومير.
وأوضح نصير أنه تم رفع الإحداثيات لعدد من المواقع بقرية توماس وعافية بمعرفة مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان والتي تشمل، مراكز شباب وجمعية زراعية، ونقطة أسعاف ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وشئون إجتماعية سجل مدني وشهر عقاري.
وأضاف أن ذلك بهدف لإنهاء جميع الاجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادا للبدء في العمل في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان.
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