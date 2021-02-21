شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى.. رحلة سيدة وطنية شجاعة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى وعضو مجلس النواب، بمدينة حلوان عام 1938، والتحقت بمدرسة العائلة المقدسة بنات ثم تخرجت فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة، وعملت صحفية وكاتبة لنحو ستة عقود ولها العديد من المقالات والكتابات، كما أن لها مؤلفات عديدة منها "عبارة غزل".

وتعد فريدة الشوباشى أول سيدة تترأس جلسة للبرلمان المصرى، حيث كانت رئيسة مجلس نواب 2021، حينما تم اختيارها نظرا لكونها أكبر أعضاء مجلس النواب سنا.

أسلمت فريدة الشوباشى قبل زواجها من الكاتب اليسارى على الشوباشى، حصلت على لقب عائلة زوجها بعد أصراهما على الزواج بعد معاناة فى اقناع عائلتهما نظرًا لاختلاف الديانة.

وتعد فريدة الشوباشى داعمة قوية للدولة الوطنية وخصم عنيد للتيارات المتطرفة، حيث خاضت العديد من المعارك فكرية وثقافية دفاعا عن التنوير والحداثة، وتعرضت لحملات شرسة من الإخوان لكنها لم تتخل عن شجاعتها وثبات مواقفها