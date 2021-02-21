شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الإسكان: مشروع التجلى الأعظم عالمى سيقام على أراضى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع التجلى الأعظم هو مشروع قومى يحتوى على عدد من المشاريع تصل إلى 15 مشروعا، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال موارد الدولة السياحية والآثرية والبيئية وستتضافر فيه عددا من الوزرات مثل السياحة والبيئة وسيتم إعادة استخدام المياه الجوفية، وسيتم إنشاء شبكة طرق عالمية عملاقة ستربط المنطقة السياحية بالمناطق الموجودة بجنوب سيناء مثل دهب وشرم الشيخ والغردقة وستكون شبكة طرق دولية بمعايير عالمية .

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن مشروع التجلى الأعظم هو مشروع عالمى سيتم إقامته على أراضى مصرية، مضيفا أنه سيتم تطوير الأماكن السكنية الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى أنه سيتم إقامة منطقة سكنية جديدة تسع إلى 5 آلاف نسمة .