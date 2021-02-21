نشرة الحوادث المسائية.. تصالح وزير أسبق وحريق بـ"التوحيد والنور" ومقتل شاب في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

السيطرة على حريق اندلع بـ"التوحيد والنور" في التجمع الخامس

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل بدروم فرع التوحيد والنور فى التجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

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النيابة الإدارية تكلف المستشارة ديانا ماجد بمباشرة سلطة الاتهام

حضرت اليوم السبت المستشارة ديانا ماجد جبران، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم.

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رفيق الدراسة مزقه بسكين الغدر.. ملابسات مقتل طالب على يد شاب بالصف

منذ أسبوعين اشترى والد "محمود" مركبة "توك توك"، وأسند مهمة قيادتها إلى شاب يدعى "رفعت" 20 سنة، جمعته علاقة زمالة بنجله في المعهد الديني بالمرحلة الابتدائية.

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"استرداد الأموال" توقع تصالحًا مع إبراهيم سليمان ومجدي راسخ

وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

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"كانت رفقة صديقها".. الأمن يُعيد فتاة الجيزة المتغيبة

نجحت أجهزة الأمن، فى التوصل إلى مكان تغيب فتاة الجيزة وإعادتها إلى أسرتها عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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والدة الضحية تُفجر مفاجأة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة"

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 22 فبراير، لطلبات الدفاع.

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مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بتعرض عناصرها للاعتداء في السجن

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول تعرضهم أثناء قضائهم فترة العقوبة بسجن شديد الحراسة من انتهاكات.

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اتمسك معاه 25 جنيهًا.. براءة طفل من الاتجار في "الاستروكس" بالجمالية

قضت محكمة الطفل برئاسة المستشار إسلام نجيب، ببراءة طفل من اتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس بالجمالية.

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الداخلية X أسبوع.. غلق 4442 محلًا مخالفًا و100ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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"العدالة الإلكترونية" ضمن محاور اجتماع رؤساء الدستورية الأفارقة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بيانًا ختاميًا للاجتماع التحضيري الافتراضي للإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

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