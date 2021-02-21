ننشر تفاصيل لقاء وزيري السياحة والطيران بمستثمري وأعضاء مجلس النواب بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عددا من مستثمري وأعضاء مجلس النواب بالغردقة و ذلك بديوان عام المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يحرص الدكتور خالد العناني و الطيار محمد منار على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة والطيران الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.

حضر اللقاء، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض ممثلي الغرف السياحية بالغردقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة، الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي خلال جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد والتي من بينها إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر تنتهي في 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من مايو 2021، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2021).

وأشار الوزير، إلى أن الدولة اتخذت تلك الاجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

وأضاف أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى اجتماعه مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع، مشيراً إلى أن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين.

وفيما يتعلق بطلب المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص، أوضح العناني أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته وتضم في عضويتها قيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا الي انها تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

وعن الدعم الذي قدمته وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة السياحية إلى مدن الجذب السياحي المصرية، أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى الاستمرار في تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية لشركات الطيران ومنظمي الرحلات بمعدل (20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط و الإيواء) في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا (من يونيو 2020 حتى 30 أبريل2021)، كما أن وزارة الطيران المدني كان لها دورا كبيرا في تدشين مبادرة شتي في مصر لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي وصلت فيها نسبة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم إلى مايقرب من ٥٠% لتشجيع الطلب على المنتج السياحي وزيارة المقاصد السياحية، فضلا عن التخفيضات التي تقدمها مصر للطيران على أسعار تذاكرها من النقاط الخارجية إلى القاهرة.

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بتسيير خط طيران داخلي بين الغردقة والإسكندرية، أشار وزير الطيران، إلى أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدا في تشغيل أي رحلات أو خطوط طيران جديدة لتشجيع حركة السياحة سواء القادمة من الخارج أو داخليا شريطة توافر الطلب على هذه الرحلات.

وخلال الاجتماع تم اقتراح تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا الي الغردقة، ومن إيطاليا إلى شرم الشيخ، أفاد وزير الطيران أن مصر للطيران بصدد إنشاء كيان منخفض التكاليف سيسمح بتشغيل تلك الرحلات والدخول في منافسه مع شركات الطيران العارض.

كما أنه بالفعل تقوم شركه اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني بتشغيل خطوط تربط بين مدن ألمانيا وكل من الغردقة وشرم الشيخ.