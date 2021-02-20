شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ننتظر النسخة المقبلة من منتدى شباب العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية، شيماء عبدالإله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن منتدى شباب العالم كانت فكرته نابعة من الشباب، كما أن من يقوم على تنفيذه هم الشباب.

وأضافت عبدالإله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتدى فرصة لعرض الأفكار من كل شباب العالم، ففكرة منتدى الشباب هي فكرة مصرية، ويتواجد به مسؤولين وشباب من كافة دول العالم.

وكشفت شيماء عبدالإله، عن أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستمرة في العمل من أجل الاستعداد للمنتدى في نسخته المقبلة، موضحة أن اللجان الخاصة بالمنتدى تعمل باستمرار حتى حال عدم إقامته في الوقت الحالي.