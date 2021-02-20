شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» خلال مقابلة مع العاملين بمرسى علم «لم يزرنا وزير منذ 2007» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة والسكان، وفرت الأطقم الطبية في المنافذ والمطارات السياحية، خاصة في مدينتي شرم الشيخ، والغردقة، بناءً على طلب وزارة السياحة، لأن بعض السائحين تطلب دولهم تحليل pcr عند المغادرة، ولم يكن المكان الذي يشهد الفحوصات لائقا للسائحين.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، اليوم السبت «وفرنا مكان هيئة تنشيط السياحة الخاص بالوزارة مؤقتًا، لعمل الفحوصات، لأنه مكان واسع ونظيف وحضاري حتى تستطيع، بناء على طلب تلقيته، يوم السبت الماضي، من النائبة نور على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إذ أرسلت لي صور وفيديوهات لطوابير لم تعجبني، فقررنا نقل المقر إلى هيئة تنشيط السياحة في الغردقة».

تابع: «السائح القادم إلى مصر يخضع للفحوصات في المطار، بعدها يقيم لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، وقبل العودة إلا بلادهم، تطلب بعض الدول ألا يعودوا إليها إلا بعد الخضوع لفحص pcr، وبعض الدول تطلب فحص الأجسام المضادة، ووزارة الصحة، تقدم الفحصين بسعر مخفض لتشجيع السياحة».

وحول شكاوى مدينة مرسى علم، قال: «زرتهم النهاردة والناس قالوا لي إن آخر وزير جالنا في عام 2007، وسمعت مشكلات 14 سنة في قعدة 4 ساعات، وكان لهم مطالب عديدة منها تواجد فريق طبي يجري فحوصات PCR عند المغادرة، وسنتواصل مع وزيرة الصحة، لأن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا عليها، والوزارة لم تتأخر علينا في أي شيء أبدًا».

https://www.facebook.com/watch/?v=500506901352248