شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمهم بعدم الشفافية.. السلفي مسعد أنور يتبرأ من مؤسسات خيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الداعية السلفي مسعد أنور التبرؤ من الحملات الدعائية لمجموعة من المؤسسات الأهلية.

وقال أنور، في بيان له، إنه يتبرأ من مؤسسة «ابني مسجد» ومؤسسة «جنة الصابرين» ومؤسسة «آبار»، بعد دعوة متابعيه بالتبرع لهذه المؤسسات لدعم أنشتطهم الخيرية في بناء المساجد؛ بعد نشاطه الأخير في آخر ثلاث شهور على القنوات الفضائية والظهور في حملات دعائية تابعة لهم.

وقال الداعية السلفي إن هذه المؤسسات حسب تصريحه، تتسم بعدم الشفافية وتديرها أسرة واحدة لشخص واحد يُدعى «ع.أ» كان يعمل استورجي موبيليا؛ وفي السنوات العشر الأخيرة خاض مجال العمل الأهلي وأنشأ عدة مؤسسات أهلية تديرها زوجاته الأربعة.

وأثار خبر انسحاب الشيخ مسعد أنور، غضب الكثير من متابعيه؛ لعدم اجتهاده في التحري والتدقيق واستغلاله كأحد رموز الدعوة السلفية؛ خصوصا أن له آلاف المتابعين الذين يثقون فيه وفي دعوته.