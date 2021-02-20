شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحانات التعليم الفني للفصل الدراسي الأول 2020/ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء السبت، تفاصيل امتحانات التعليم الفني الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠-٢٠٢١، لطلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس، وذلك كالتالي:

- يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.

- زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها.

- أداء الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١ وسيكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

- استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١.

- سيكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريري بورقة منفصلة.

- يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات في الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط.

- أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك في نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات.

- بالنسبة لمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، سيتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها، التي لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١.