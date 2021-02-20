شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوي: التعليم عن بعد ساهم في نقلة نوعية بالتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير التربية والتعليم، من شأنها أن تحافظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت: «اللي الطلاب هيدرسوه في مايو هيمتحنوا فيه وفي أبريل هيمتحنوا فيه، فهذا الأمر غاية في المرونة واليسر، ويغطي الأساسيات اللازمة لكل مادة دراسية».

وأوضح أن قرار التعليم عن بعد ساهم في نقلة نوعية في التعليم، وأصبحنا مثل عدد من الدول المتقدمة في التعليم، منها الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة انتقلت إلى ثقافة أن التعليم هو الحياة، من خلال أن يفكر الطالب ويبدع ويبتكر، بالإضافة إلى وجود أسئلة تراعي القدرات العليا للطلاب.

وأكد أن التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون، وأن ما يطلبه اولياء الأمور مقدر ويحترم، منوها بأن وزير التربية والتعليم لا يقوم بتعميم تجربة إلا بعد تدريب المعلمين والطلاب عليها.

ونوه بأن الارتباك لدى بعض أولياء الأمور هو الاسترجاع من الحفظ إلى التفكير والإبداع، لافتاً إلى أن الأسئلة تكون من خارج الكتاب المدرسي لقياس مدى إبداع الطالب وفهمه للمنهج التعليمي.