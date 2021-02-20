شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: تطعيم معظم المصريين باللقاحات نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حصول أطباء مستشفيات العزل لفيروس كورونا للقاحات ضد الفيروس جاء في فترة قياسية، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء في المستشفيات الجامعية والأخرى بدأوا في تلقي اللقاحات بدًا من اليوم، إذ إنهم أساس التعامل مع المرضى، متابعًا: «خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن المرحلة المقبلة يبدأ التطعيم للمواطنين الأولى بالرعاية من مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام، حيث إنهم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: «نحصل على نصيب كبير من التطعيمات، معظم المصريين سيحصلون على اللقاح مع نهاية 2021»، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة وتعاقدت مع كمية كبيرة من اللقاحات، هناك متابعة لدراسات عالمية للتعاقد مع أي لقاح مبشر وآمن، موضحًا أن المواطن المصري يتحصل على اللقاح قريب جدًا.