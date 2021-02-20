شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: وفرنا مولدا كهربائيا لمكتب محمية وادي الجمال وجاري عمل خزان مياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة البيئة في ردها على التقرير المنشور في موقع «المصري اليوم» تحت عنوان «مكتب محمية وادي الجمال بمرسى علم بدون مياه أو كهرباء منذ عام»، أن الوضع الإداري لمحمية وادي الجمال يتمثل في وجود أربع مكاتب مجهزة بأربعة استراحات موزعة على مكتب مرسي علم ومجهز باستراحة لعدد ٤ أشخاص ومتصل بشبكه كهرباء ومياه المدينة وتعمل بكفائه.

ولفتت إلى أن مبني أم العبس مجهز باستراحة ٨ أشخاص به مولدات كهرباء ومزود بطاقة شمسية وخزانات مياه تملأ من شركة المياه من النفقات الإدارية، ومبني حماطة مجهز لعدد ٦ اشخاص ومكتبين ومتصل بشبكه كهرباء قرية حماطة وبه خزانات مياه تملأ من شركه المياه بمقابل من النفقات الإدارية.

أما فيما يخص مكتب وادي الجمال؛ فإنه مجهز باستراحة لعدد ٦ أشخاص ومتصل بكهرباء ومياه قرية شمس علم والتي كانت تعمل بكفاءة حتي بداية ازمة كورونا وتخفيض العمالة وإغلاق القرية مما دفع ادارة القرية إلى خفض النفقات وتقليل النفقات من وقود مياه وقد قامت إدارة المحمية بتوفير مولد كهرباء بديل للإنارة فقط وجاري عمل خزان مياه بالمبني.

وأضافت وزارة البيئة في ردها «أنه لابد أن يأخذ في الاعتبار أن كافة قري جنوب البحر الأحمر (قرية حماطة قرية ابو غصون قرية الحميرة) تعمل حتي الآن بمولدات كهربائية وتعمل بتوقيتات ويتم فصلها بالتناوب حيث أن خدمة توصيل الكهرباء المباشرة جاري توصيلها خلال الفترة الماضية».

وأضافت الوزارة أنها تعمل على توفير المناخ المناسب للعاملين في ضوء الامكانيات المتاحة والوضع العام للمنطقة والذي قد يفرض بعض الضغوط ليس على العاملين وحدهم ولكن على جميع قاطنى المنطقة، وأن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة سواء صحراوية أو ساحلية ومعظمها مناطق بعيدة عن تجمعات الخدمات العمرانية والاتصالات، ويتم إعداد فرق العمل وتجهيز المواقع بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة وخطة تطوير المحميات تعمل وبكفاءة منذ ثلاثة سنوات حيث تم تطوير عدد ٣ مناطق مركزية بسيناء وبها ٥ محميات والبحر الأحمر وتضم ٦ محميات والمنطقة الجنوبية محمية سالوجا وغزال وتتابع وزارة البيئة تنفيذ باقي مخططات رفع كفاءة وتجهيز باقي المحميات ضمن خطة الوزارة.

وتابعت: «حصلت محمية وادي الجمال على عدد من المشروعات والمنح الدولية والتي استمرت منذ عام ٢٠٠٣ وحتي ٢٠١٧، وقامت بالصرف على صيانة البنية التحتية وتحديث بعض مواقع المزارات اليومية السياحية، بالإضافة إلى انشاء محطة تحلية وبناء مساكن للمجتمع المحلي وتزويده بالطاقة الشمسية بمنطقة قرية القلعان عن طريق مشروع البنك الدولي بالهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن».