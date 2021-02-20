شكرا لقرائتكم خبر عن « لسه بيعاني من آلام مبرحة».. لميس الحديدي تكشف تفاصيل حادث عمرو أديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، السبت: «عاوزه أتكلم في موضوع مالوش علاقه بالشغل، عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثه الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، الحمد لله هو بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة».

وتابعت: «الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والردود، نتوقع أنها تاخد بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني، وانا طبعا ماكنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمنة عليه إنه بيتماثل للشفاء وأن حالته تسمح أني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية».

ووجهت الإعلامية الشكر للجمهور ولكل المسؤولين في الدولة قائلة: «عاوزة أشكر كل الناس اللي سألوا علينا وعليه من أصغر حد لأكبر حد، من الجمهور البسيط اللي كان بيبعتلي رسائل ودعوات وشمع في الكنائس، لأكبر مسؤولين في البلد بشكرهم جميعا، زملاءنا الإعلاميين، الفنانين من كل الوطن العربي، الدكاتره اللي كانوا بيكلموني، وطبعا أصدقائي وأصدقاء عمرو اللي ما سابونيش لحظة واحدة«.

وتابعت: «بعتذر إني ماكنتش برد على الاتصالات، لكن ممتنين جدا لاهتمامهم، وحبهم اللي حسينا بيه».

وكشفت لميس الحديدي لأول مرة عن هوية 4 شباب كان لهم دور كبير في إنقاذ زوجها الاعلامي عمرو أديب للمستشفى وإنقاذه، قائلة: «أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم، لانهم هما دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرة وفضلوا معاه لحد ما انا وصلت مباشرة بعد الحلقة يوم الثلاثاء، المهندس مصطفي عزب، والدكتور كريم النحاس، والدكتور طارق سلامه، والمهندسة داليدا، الشباب دول أنا ما اعرفهمش، لكنهم تصادف وجودهم في نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى وفضلوا معاه لحد وصولي وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه، الشباب دول أنا صممت آخد أساميهم علشان أشكرهم بنفسي، فيه لسه ناس محترمة بجد».