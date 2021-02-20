شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل رفع آثار موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت تداعيات موجة الطقس السيئ فى عدد من المحافظات، السبت، وشهد عدد منها انخفاضًا فى درجات الحرارة، وواصلت الأجهزة التنفيذية إزالة آثار الأمطار.

ففى الإسكندرية، شهد حى أول المنتزه، انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، فيما وقع هبوط أرضى بشارع مسجد سيدى بشر.

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من حى المنتزة أول، باستمرار رصد تداعيات موجة الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة، وأسفر عن انهيارات جزئية بنطاق الحى.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه، غنه فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بشارع كستانيا دائرة الحى، تم التوجه إلى موقع البلاغ وإزالة الأجزاء المعلقة من العقار وتمثل خطورة داهمة، ووضع حواجز خشبية حرصًا على سلامة أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأضافت أنه ورد بلاغ من قسم شرطة المنتزه أول، بحدوث هبوط أرضى بشارع مسجد سيدى بشر، وعلى الفور توجهت حملة أمنية إلى الموقع، وتم التعامل الفورى مع الهبوط وعمل حواجز خشبية والتواصل مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

وفى كفرالشيخ، شهدت المحافظة تحسنًا فى الأحوال الجوية واستأنف الصيادون نشاطهم بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، وقال محمد شرابى، نقيب الصيادين بالبرلس، إنه بعد أن تحسنت الأحوال الجوية تم استئناف عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، كما تم تشغيل ميناء الصيد واستئناف عملية الملاحه به بعد توقفها عدة أيام لسوء الأحوال الجوية.

وواصلت الأجهزه التنفيذية بمركز بلطيم عملية انتشال المياه من قرية عماد ببر بحرى التى تحولت لبحيرة بسبب مياه الأمطار ومياه البحر المتوسط والمياه الجوفية.

وفى الأقصر، شهدت سماء المدينة اختفاء السحب، مع انخفاض سرعة الرياح واستمرار انخفاض درجات الحرارة، وسطوع أشعة الشمس بشكل كامل، وواصلت المحافظة رفع الطوارئ لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأكد محسن الشامى، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، أن المحافظة مستمرة فى مراجعة جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، بجانب خفض منسوب المياه فى الترع الرئيسية الى الحد الأدنى كإجراء احترازى.

وفى سوهاج، أصيبت سيدة وابنتها بمركز جهينة، بحالة اختناق شديد إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، عند إشعالهما نارا للتدفئة من البرد داخل غرفتهما قبل نومهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول «أميرة. ع. م» 70 سنة، ربة منزل، وابنتها «عفاف. م. أ»، 40 سنة ربة منزل، مصابتين بحالة اختناق لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

وفى المنيا، تواصلت موجة التقلبات المناخية، على مدن وقرى المحافظة، ونشرت الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، فرق بالطرق السريعة ومداخل ومخارج المحافظة، للحد من السرعات، ومنع وقوع الحوادث، وعدم تعرض المواطنين للخطر.

وواصلت غرف الأزمات أعمالها تحت إشراف المحافظ اللواء أسامة القاضى، لرصد أى وقائع، بالإضافة للدفع بالمعدات بالمناطق الخطرة، وتجمعات المياه، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.