شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الطالب الذكى لن يقدم طلب اعتذار عن دخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة للاستعدادات التي سيتم اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة العالمية بداية من دخول الطالب من البواية وحتى خروجه من الإجراءات المشددة، من خلال وجود لجنة أزمة داخل كل كلية ومعهد على مستوى الجمهورية، مشيرا أن اهتمام الطالب واتباع الإجراءات الاحترازية هو جزء أساسى للمحافظة عليهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال آى حاله من الحالات .

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن هناك لوائح تنظم الامتحان داخل كل كلية وتم التنبيه على الإعلان عن الجداول بشكل كاف قبل اجراء الامتحان، وأن الامتحان هو وسيلة لتقييم الطالب ومن الوارد أن يحدث اى عذر لأى طالب، مشيرا أن آى طالب لدية تخوف من الإصابة بالفيروس يقدم طلب وسيتم قبوله، وأن الطالب الوعى والذكى لن يقدم طلبات اعتذار، مشيرا أن الطلاب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا سيحصلون على تقديرهم الكامل وقت إعادة الامتحان.