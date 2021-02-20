شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: 350 ألف أسرة استلموا وحدات.. وقيمة دعم الشقة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوحدات التى يقدمها الصندوق مدعومة بأكثر من 100% من ثمنها، مضيفة: "نحن نبيع الوحدة بسعر التكلفة، وهناك دعم نقدى يُخصم من ثمن الوحدة ويختلف من عميل لآخر حسب مستوى دخله، كما أن تكلفة الأرض ليست مضافة إلى ثمن الوحدة والحال بالنسبة إلى تكلفة المرافق".

وأوضحت مى عبد الحميد، فى مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هشام، عبر قناة إكسترا نيوز، أن 350 ألف أسرة استلمت وحدات سكنية في الفترات السابقة، وهناك سعى لمضاعفة هذه الأرقام مستقبلا، مشيره إلى أن الحق فى السكن من أهم محاور تحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه حتى الآن تم طرح 14 إعلان إسكان اجتماعى للمواطنين، وشمل الإعلان الأخير "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح 125 ألف وحدة سكنية، تقدم للحصول عليها 312 ألف شخصا، مؤكده أن شروط التقدم للحصول على وحدات سكنية سهلة وليست صعبة ودون اللجوء إلى "واسطة" للحصول على الشقق.