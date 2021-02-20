​قبل أسبوع من انتهائها.. خبراء: نسب إشغالات "شتي في مصر" تتخطى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن مبادرة "شتي في مصر" رفعت نسبة إشغالات الفنادق الثابتة والعائمة المشاركة بالمبادرة ونجحت في تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله، مع ضوابط السلامة الصحية المطبقة بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

يأتي ذلك عقب مرور أكثر من شهر على انطلاق المبادرة وقبل أسبوع من انتهائها، حيث بدأ تفعيلها يوم 15 يناير الماضي وتستمر حتى 28 فبراير الجاري لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين والأجانب على زيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأضاف العاصي، أن المبادرة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للمصريين والأجانب لزيارة المدن السياحية المصرية بأسعار مناسبة لكافة الفئات، بالإضافة إلى مساعدة الفنادق على استمرار العمل وزيادة نسبة الإشغال بها في حدود الطاقة الاستيعابية المقررة.

وأوضح أن "شتي في مصر" مثلت دعاية إيجابية للسياحة المصرية، حيث أن استمرار الفنادق في العمل واستقبال نزلاء وفقا للطاقة الاستيعابية المقررة في ظل أزمة فيروس كورونا يعطي مؤشراً للعالم بأن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية "آمنة" وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يجعلها وجهة مميزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

من ناحيته، كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن نسب إشغالات الفنادق المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" بلغت 60% خاصةً شرم الشيخ والغردقة، موضحا أنها نسبة معقولة في ظل الوضع الحالي ـ "جائحة كورونا"ـ وقرب امتحانات إجازة نصف العام الدراسي.

وقال الشاعر لمصراوي، إن الحديث عن مطالب مـد المبادرة والموافقة عليه "صعب وغير متوقع" كون الواقع يحول دون ذلك، بالتزامن مع عقد امتحانات منتصف العام خلال أسبوع من الآن، قائلا: "الواقع يحكمنا".

من جهته، أشاد خيري علي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم الحركة الداخلية، موضحا أن الفنادق والمراكب العائمة تعمل بشكل رائع وهناك حركة طيبة للغاية.

وأوضح خيري لمصراوي، أن ثمار المبادرة على وشك الجني قريباً بعد مرور أكثر من شهر على انطلاقها، نتيجة وجود إقبال وتحسن كبير في السوق على أسوان، مؤكدا أن الوضع أفضل بكثير عن الماضي، وعدد المراكب بين الأقصر وأسوان حوالي 40 مركبا في اليوم.

وأشار إلى أن أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة تعمل بطاقة طيبة للغاية وتتراوح الأسعار بين 800 جنيه وحتى 1200جنيه في فنادق 4 و5 نجوم في حين تبلغ الليلة في الفنادق العائمة بين 1200 و1400 جنيه.

وأكد خيري، أن نسب إشغالات الفنادق الثابتة بأسوان تبلغ 80%، وتتراوح نسب إشغالات الفنادق العائمة بين 65 - 70% وأغلبهم مصريين، بالتزامن مع إجازات نصف العام الدراسي والذي يشهد عادة رواج في حركة السياحة الداخلية.

وعن الجنسيات الأجنبية في أسوان، أوضح علي، أن هناك عدداً كبيراً من السياح من دول أمريكا وفرنسا وبولندا وعدد من جنسيات أخرى يقضون عطلاتهم بمدينة أسوان، مؤكدا أن كافة الفنادق الثابتة والعائمة وكذلك المحلات والبازارات يطبقون الإجراءات الاحترازية وفقا للتعليمات الواردة من وزارتي السياحة والصحة.

جدير بالذكر، أن مبادرة "شتي في مصر" أطلقتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتمنح هذه المبادرة، تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، بسعر موحد يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه شاملة الضرائب، بجانب تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات 3و4و5 نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.