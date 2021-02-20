أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار لجنة استرداد الأموال بالتسوية مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ والد زوجته، بقيمه 1.3 مليار جنيه.

وغرّد علاء عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "‏‎طيب وهل تم إعلان أن شركة سوديك كانت الطرف الأساسي في هذا التصالح ودفعت الجزء الأكبر! ولا ده خبر مش مهم !!".

وأعلنت النيابة العامة أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي السبت، إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.