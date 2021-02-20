"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكدت نقابة الإعلاميين أنه عقب انتهاء التحقيقات، اليوم السبت، مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة "النهار" والتي استمرت قرابة 3 ساعات ونصف الساعة، انتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة في فقرات 2 و4 و6 و7.

وبحسب بيان للنقابة اليوم، نصت تلك المواد على: الفقرة 2 نصت على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع، وأخيرًا في باب الواجبات، خالف "أمين" الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وأضافت النقابة أنه بناء على ذلك صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ"أمين" لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

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