شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع فى الإمارات لحضور معرض الدفاع الدولى الـ15 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، السبت، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، متوجهًا إلى الإمارات فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الـ15 «IDEX 2021» والمعرض البحرى المصاحب له «NAVDEX 2021»، اللذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية أبوظبى، حتى 25 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يُجرى القائد العام للقوات المسلحة عدة مباحثات على هامش المعرض مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات.

ويشارك فى فعاليات «IDEX 2021» والمعرض البحرى المصاحب عدد كبير من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى فى مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة. وتأتى مشاركة مصر للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى.