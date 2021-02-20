شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «شؤون كبار العلماء»: «عادي جدًا الزوج يغسل المواعين لما يشوف مراته تعبانة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الهواري، مدير هيئة شؤون كبار العلماء، إن الله عزو وجل يخاطب الأمة من شخص النبي (ص)، وهذا واضح في قوله تعالي: «وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ»، وهذه الآية تعني أن الكلمة الطيبة تجمع الناس.

وتابع «الهواري»، خلال حواره مع برنامج «حلو الكلام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «أي إنسان إذا لم يكن طيب وحلو الكلام، فلن يستمع إليه أحد، ولذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطب الناس على قدر ما يعقلون، لازم يكون في نوع من الحنكة».

ولفت إلى أن هناك ضرورة لتبادل الكلام الطيب بين الزوج والزوجة، وعدم اقتصار العلاقة بينهما على العلاقة المادية فقط، رغم أهميتها، معقبًا: «أحيانًا بيكون الزوج خايف يحب زوجته والعكس يحدث أحيانًا».

وأضاف: «عادي جدًا لما الزوج يشوف مراته تعبانة، يغسل المواعين، هذا الأمر لا ينقص من رجولة الزوج إطلاقًا، هذا الأمر ليس فيه مشكلة على الإطلاق».