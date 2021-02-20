شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرية المصرية والإسبانية» تنفذان تدريبًا عابرًا فى البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «شرم الشيخ» مع الفرقاطة الإسبانية «ESPS Reina Sofia». وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، التى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويُعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة، بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، التى تتمتع بخبراتٍ عميقة فى هذه المجالات، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية «المصرية/ الإسبانية» وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، مما يسهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة. يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.