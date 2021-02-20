شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل فريق «قم وامشي لذوي الهمم» بدير وادى النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكنردية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وبرفقته القس رافائيل ثروت، والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات، وفريق خدام وخادمات برنامج «قم وامشي» لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وخلال اللقاء، قدم البابا التهنئة على افتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة.

وناقش البابا الحضور من فريق «قم وامشى» طموحاتهم المستقبلية لامتداد وتطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.