شكرا لقرائتكم خبر عن لنشر الوعي بالتراث الشعبي.. «ملوي للفنون الشعبية» تشارك فى فعاليات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فرع ثقافة المنيا فى الفعاليات الفنية لتنشيط الفرق والمواقع الثقافية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مدن محافظة أسوان، ولنشر الوعي الثقافي للتراث الشعبي، وتنوعت الفقرات الغنائية والتابلوهات الاستعراضية التى تعبر عن الثقافة الفنية والبيئية المتنوعة لكل منهم، ولما تتميز به مصر دون غيرها بتنوع فنونها وثراء تراثها الشعبي.

وقدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية، العديد من التبلوهات الغنائية الراقصة التى تحاكى التراث منها السحجة والقصب والتنورة والتحطيب وأمانه يامراكبى والفرح الملوانى، والفرقة من تدريب محمد شحاته تصميم وإخراج اسامه عبد الله الملوانى، وذلك على مسرح كلابش وقصر ثقافه غرب اسوان.