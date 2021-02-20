شكرا لقرائتكم خبر عن نواب قليوب يبحثون مشكلات القرى مع رئيس المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، السبت، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بدائرة قليوب والقناطر الخيرية.

حضر اللقاء النواب مصطفي الطرباني والدكتور عبدالله أحمد عبدالله ودرويش مرعي وسولاف درويش والدكتور إبراهيم عويس وعادل عامر وفريدي البياضي وسمير بيومي.

وبحث اللقاء مشاكل المواطنين وتضافر الجهود واستكمال المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها القيادة السياسية وتوليها الحكومة اهتماما كبيرا.

وقال النائب مصطفي الطرباني إنه تم مناقشة موضوعات تهم أهالي مركز ومدينة قليوب منها رصف طريق العاشر من رمضان ونقل سوق الإثنين واستكمال شوارع قليوب ببلاط الانترلوك بمناطق المجدودة وسيدي عبدالرحمن وسيدي يوسف وأرض جبر والشوارع الجانبية بشارع الثلاثيني ورصف الطريق التبادلي وتخصيص قطعة لمقابر سنديون،واستكمال رصف باقي شوارع مركز ومدينة قليوب.

وأكد نجاح أن جميع الجهات التنفيذية بمركز ومدينة قليوب حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.