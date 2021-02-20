شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، عن وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية بينهم 3 سيدات.

وقال المصدر إن مستشفى قها للحجر الصحي سجلت اليوم حالتي وفاة بينما سجلت مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة ومستشفى الجامعة حالة واحدة.

وشهدت مستشفي عزل قها تعافي 3 حالات من الفيروس خرجوا من المستشفي بعد إجراء مسحتين متتاليتين أكدت خلوهم من الفيروس، وتم التوصية لهم بالعزل المنزلي 14 يوما لتمام الشفاء.