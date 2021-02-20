شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، عن وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية بينهم 3 سيدات.
وقال المصدر إن مستشفى قها للحجر الصحي سجلت اليوم حالتي وفاة بينما سجلت مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة ومستشفى الجامعة حالة واحدة.
وشهدت مستشفي عزل قها تعافي 3 حالات من الفيروس خرجوا من المستشفي بعد إجراء مسحتين متتاليتين أكدت خلوهم من الفيروس، وتم التوصية لهم بالعزل المنزلي 14 يوما لتمام الشفاء.
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