شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الأحد 21-2-2021.. شديد البرودة ليلاً وأمطار على الإسكندرية ومطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود طقس شديد البرودة الليلة على معظم الأنحاء، وتكون حالة الطقس غدًا الأحد 21-2-2021 مستقرة ما عدا سقوط أمطار على بعض الأماكن.

توقعت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الأحد سقوط أمطار متقطعة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء.

ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا وشديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً على جنوب سيناء مع نشاط للرياح، بينما يسود طقس معتدل شمال الصعيد ودافئ على جنوبه نهارًا والرياح معتدلة ويكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

تكون ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط تتراوح بين 1.25 و1.75 مترًا، وحالة البحر خفيف إلى معتدل، بينما تكون حالة البحر الأحمر متعدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 مترًا.

القاهرة : عظمي 18 درجة وصغرى 9 درجات.

الاسكندرية : عظمي 18 درجة وصغرى 10 درجات.

طنطا : عظمي 18 درجة وصغرى 9 درجات.

شبين الكوم : عظمي 18 درجة وصغرى 9 درجات.

دمنهور : عظمي 18 درجة وصغرى 10 درجات.

مطروح : عظمي 17 درجة وصغرى 10 درجات.

بورسعيد : عظمي 17 درجة وصغرى 10 درجات.

دمياط : عظمي 17 درجة وصغرى 10 درجات.

المنصورة : عظمي 17 درجة وصغرى 9 درجات.

الزقازيق : عظمي 18 درجة وصغرى 9 درجات.

الإسماعيلية : عظمي 17 درجة وصغرى 7 درجات.

السويس : عظمي 18 درجة وصغرى 9 درجات.

العريش : عظمي 18 درجة وصغرى 8 درجات.

كاترين : عظمي 11 درجة وصغرى درجة واحدة.

شرم الشيخ : عظمي 21 درجة وصغرى 14 درجة.

الغردقة : عظمي 21 درجة وصغرى 12 درجة.

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حالة الطقس غدًا الأحد 21-2-2021 .. شديد البرودة وأمطار على الإسكندرية ومطروح