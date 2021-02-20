شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العزل والحميات والصدر.. بدء إعطاء لقاح «كورونا» للأطقم الطبية بباقي مستشفيات الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية صحة الدقهلية، اليوم، في اعطاء أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بمستشفيات العزل بتمي الأمديد، وجامعة المنصورة، ومستشفيات الحميات والصدر.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفى: «بدأنا في إعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية وتلقى اللقاح عدد كبير من الأطقم الطبية بالمستشفيات» .

وأكد مكي أنه تم تنفيذ كل الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم وتشمل قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح

ودعا مكي جميع الأطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلي ذلك المواطنين، وأنه يجري حاليا تجهيز مقر في مستشفى المنصورة الدولي وهو المقر الذي تتوافر فيه كافة الإمكانيات الصحية والأمنية لحفظ اللقاح، مؤكدا انتهاء مديرية الصحة من إعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بعدد 5 مستشفيات الصدر والحميات وهم: «صدر المنصورة، صدر دكرنس، صدر بهوت، حميات المنصورة، وأقسام العزل بمستشفيات جامعة المنصورة» وكذلك الانتهاء من إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بمستشفى عزل تمي الأمديد، وهي التي بدأت بها الصحة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية العاملين بها مجانا وبحسب الرغبة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.