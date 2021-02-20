شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يرد على الإساءة للصعايدة: «فتيات الصعيد يتوزنوا بالذهب.. ولن نترك حقنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، علق الإعلامي أحمد موسى، على الإساءة للصعايدة، قائلا: «لا نستحق الحياة إذا لم ندافع عن حقنا ولن نتركه».

وأضاف موسى: «في كل مكان في مصر نجد فيه صعايدة»، مشيدا بكل من دافع عن أبناء الصعيد، وأكد أنه لا توجد تفرقه بين المواطنين لأننا مصريون، قائلا: «إحنا مش مسامحين ولن نسامح.. الفتيات في الصعيد يتوزنوا بالذهب».

وأشار موسى إلى أنه يفتخر أنه من قرية شطورة من قلب الصعيد، التي حصل فيها 1800 شخص على درجة الدكتوراه والماجستير، وأن عظماء وعلماء مصر من الصعيد.

وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يسيء إلى عظيمات مصر، ولن نسامح مع من يسيء إلى أهالي الصعيد.

واستطرد موسى: «لن نترك حقنا ولا نستهدف أحدًا، ومن يعتدي علينا يجب أن يدفع ثمن الاعتداء في حق أهلنا»، مضيفا أنه صعيدي ويفتخر بانتمائه للصعيد، وأن أبناء الصعيد منتشرون في كل محافظات مصر.